Tre esercizi commerciali presi di mira a Scicli. Confcommercio: “Cresce la preoccupazione”

Tre esercizi commerciali presi di mira nel giro di pochi giorni. Sale l’allerta microcriminalità a Scicli. Lo evidenzia il presidente sezionale Confcommercio Daniele Russino. “L’ultimo episodio – afferma – è quello verificatosi nella pescheria all’angolo di via Mentana. Una situazione che non si riesce a risolvere e che sta creando non poche apprensioni tra gli operatori del terziario di mercato presenti nella nostra città. D’altro canto, l’ammontare dei furti è davvero irrisorio, almeno nella maggior parte dei casi. Lo stesso non si può dire dei danni che costringono gli imprenditori a esborsi di un certo tipo. Una situazione inaccettabile anche perché, tra l’altro, gli operatori economici devono fare i conti con numerosi altri disagi tra cui la contrazione dei consumi, il caro bollette e dinamiche di vario tipo che condizionano l’andamento dei ricavi. Come associazione di categoria siamo vicini ai commercianti colpiti e manifestiamo loro la nostra piena solidarietà. Torniamo, ancora una volta, confidando nel loro lavoro, a sollecitare una risposta da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine affinché questa piaga nella nostra città possa essere, se non debellata, perlomeno contenuta”.

