Ispica celebra il ciclismo con il Trofeo San Giuseppe

Una giornata di sport indimenticabile ha animato le strade di Ispica, con il Trofeo San Giuseppe, evento clou del circuito Coppa Ionica Ente Libertas. Atleti da Ragusa, Siracusa e Catania si sono dati battaglia in una competizione avvincente, all’insegna dello spirito sportivo e della comunità.

Dopo anni di assenza, Ispica Bike ha riportato il ciclismo ispicese alla ribalta, inserendolo ufficialmente nel prestigioso circuito Coppa Ionica. Un traguardo significativo per la città e per tutti gli appassionati delle due ruote.

Il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, ha sottolineato il ruolo fondamentale dello sport per la crescita della città. L’Assessore Lorenzo Ricca ha espresso il suo orgoglio per l’organizzazione impeccabile dell’evento, evidenziando la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le realtà sportive locali. Un momento speciale è stata la premiazione del Sig. Corrado Adamo, figura storica del ciclismo ispicese, per il suo contributo inestimabile a questo sport.

L’Assessore Marco Santoro ha elogiato l’impegno dell’associazione Ispica Bike, presieduta da Piero Fioretti, per l’organizzazione del Trofeo e per averlo riportato nel circuito Coppa Ionica. Ha inoltre ribadito come lo sport sia un veicolo straordinario per la promozione del territorio, capace di generare visibilità e valore per la comunità.

Il Trofeo San Giuseppe è stato un successo grazie alla passione e alla dedizione dell’associazione Ispica Bike, che ha dimostrato ancora una volta l’amore di Ispica per lo sport.

Salva