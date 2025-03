Comiso. Sorpreso mentre cede cocaina, arrestato 36enne

La Polizia di Comiso ha arrestato in flagranza di reato un trentaseienne del luogo, il tutto a seguito di appostamento in una via del centro storico dove era in corso una cessione di cocaina da parte di uno spacciatore. Quest’ultimo e l’acquirente sono stati prontamente bloccati e identificati, per poi procedere alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello spacciatore.

In esito a tale operazione sono stati rinvenuti e sequestrati materiali da confezionamento, un’altra dose di cocaina nonché il denaro ricavato dalla vendita della sostanza.

Pertanto il trentaseienne è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

