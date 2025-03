Il “Terroir Cerasuolo di Vittoria” protagonista alla BMT di Napoli

Il vino Cerasuolo di Vittoria Docg si fa ambasciatore del turismo esperienziale alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, conquistando tour operator e buyers internazionali con un racconto che intreccia natura, cultura e tradizione vinicola. Lo spazio dell’ATS Strade del Vino Cerasuolo di Vittoria ha offerto per tre giorni un’immersione nel territorio, tra itinerari affascinanti, degustazioni esclusive e innovazione digitale, mettendo in luce tutto il potenziale di un’area che si propone come meta d’eccellenza per gli amanti del buon vino e delle esperienze autentiche tra i Comuni di Vittoria, Comiso, Gela e Acate, uniti in un unico progetto sotto l’egida del GAL Valli del Golfo. Il focus dell’evento è stato la promozione di itinerari che legano il vino alla cultura e alla natura del territorio. In fiera, i visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire tre video coinvolgenti che raccontano altrettanti itinerari attraverso paesaggi mozzafiato, aree archeologiche, e le cantine che, da anni, sono dedite alla produzione del pregiato Cerasuolo di Vittoria, l’unico vino Docg della Sicilia. I buyers, interessati da subito, hanno richiesto informazioni, raccolto materiale e approfondito la conoscenza di un territorio che ha molto da offrire. “Questa è una straordinaria occasione per mettere in luce un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni vinicole – ha commentato Marco Parisi, presidente della capofila Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria. – L’integrazione tra il vino, la cultura e il paesaggio è il cuore del nostro progetto. Puntiamo a riaccendere i riflettori sempre di più sul nostro patrimonio, con la speranza di attrarre sempre più turisti e appassionati del buon vino”. Lo stand ha visto anche momenti di divulgazione e degustazione, con i visitatori che hanno potuto assaporare i vini delle cantine che fanno parte dell’ATS. Un’importante degustazione è stata programmata all’interno dello stand della Regione Siciliana, riservata ai buyers internazionali specializzati in turismo esperienziale, dove il Cerasuolo di Vittoria è stato il vero protagonista indiscusso. Nel corso dell’evento, Carla Armenia, direttrice del progetto ATS Strade del Vino Cerasuolo di Vittoria, ha evidenziato come l’ATS stia contribuendo a consolidare il legame tra il vino e il territorio, creando un’esperienza completa per il visitatore che va oltre la semplice degustazione. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza a 360 gradi – ha dichiarato Armenia. – Il Cerasuolo di Vittoria rappresenta solo un punto di partenza per raccontare una storia più grande, fatta di paesaggi, tradizioni e un’ospitalità che accoglie ogni turista come se fosse di casa”. Un altro momento distintivo della presenza in fiera a Napoli è stato l’uso della tecnologia per far conoscere la tradizione del carretto siciliano, simbolo della cultura popolare dell’isola. Grazie al Comune di Vittoria e alla collaborazione dell’associazione Giovanni Virgadavola, i visitatori hanno potuto scoprire il tipico carretto siciliano in realtà aumentata, grazie a un QR code che permetteva di ammirare il carretto a dimensioni reali, con dettagli ad alta definizione, raccontando indirettamente anche la storia del cantastorie Giovanni Virgadavola, il famoso “carrettiere” di Vittoria scomparso qualche anno fa. “La nostra è una terra che ha tanto da offrire e il nostro impegno è proprio quello di farla conoscere al mondo – dichiarano all’unisono il commissario Patrizia Valenti e il direttore generale Nitto Rosso del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, uno dei partner istituzionali dell’ATS – Abbiamo scelto di organizzare una degustazione mirata per i visitatori, per far conoscere la qualità e la ricchezza dei nostri prodotti, ma soprattutto per far vivere in prima persona le emozioni che il nostro territorio sa regalare”. Il progetto ATS Strade del Vino Cerasuolo di Vittoria ha creato una rete che unisce enti locali, cantine, strutture turistiche, e associazioni per valorizzare un’area che si distingue per le sue bellezze naturali, il suo patrimonio storico e la sua tradizione vinicola. “Il vino Cerasuolo di Vittoria – dichiara Francesco Aiello, presidente del GAL Valli del Golfo – continua ad essere il motore principale per la promozione e il rilancio di un territorio che ha tutte le carte in regola per diventare una delle mete più ambite per il turismo enogastronomico e culturale”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it

