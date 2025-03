Progetto comunale sulle politiche giovanili: a Ragusa l’evento NEXT per orientarsi nel mondo del lavoro

Manca poco a Next, l’evento per orientarsi nel mondo del lavoro, scoprire nuove opportunità e acquisire strumenti concreti per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro.

L’iniziativa, dedicata ai giovani tra i 15 e i 34 anni, si terrà il 27 e 28 marzo dalle 18:00 all’auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa, in Via Magna Grecia.

Tra gli ospiti ci sarà Giovanni Muciaccia, celebre volto di Art Attack!, che da anni gira l’Italia motivando e sostenendo i più giovani a pensare con creatività e fuori dagli schemi per affrontare il mondo del lavoro. Ascolteremo Fabiana Andreani, su Instagram conosciuta come @fabianamanager, che ci aiuterà a capire come farsi notare dalle aziende. La ‘’zia” suggerirà come scegliere la propria carriera e quali percorsi formativi.

Ci sarà anche Marcello Ascani, noto youtuber che parlerà di digitalizzazione, personal branding e nuove professioni del futuro. Saranno presenti anche professionisti e professioniste del nostro territorio che conoscono bene il contesto locale e racconteranno le loro esperienze professionali.

A condurre la due giorni di formazione e ispirazione ci sarà Noemi David, conduttrice di programmi dedicati al cinema, TV e sostenibilità su Rai 2.

NEXT sarà il primo momento per entrare in contatto con un progetto più ampio che prevede masterclass, esperienze formative e di crescita personale dedicate ai più giovani. I partecipanti potranno conoscere le associazioni che cureranno le masterclass: Fondazione San Giovanni Battista, L’Argent A.P.S. E.T.S., Cooperativa Sociale Proxima A.r.l., Associazione Italiacamp, Logos Società Cooperativa.

Per scoprire il programma completo basta registrarsi su www.nextragusa.it

NEXT è un’iniziativa di “Ricomincio da me”, progetto finanziato attraverso l’avviso pubblico di ANCI “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sull’Incremento Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2021.

