Modica oggi ha dato l’estremo saluto al giovane Peppe Giurdanella

Si sono svolti questa mattina nel Duomo di San Giorgio a Modica i funerali di Peppe Giurdanella, il 36enne morto lo scorso sabato primo marzo scorso in contrada Bussello tra Modica e Ragusa dopo l’impatto devastante della sua auto contro un autocarro. Il Duomo non è riuscito a contenere l’enorme folla di familiari, amici, colleghi de “La Contea Trasporti” dove lavorava, che ha voluto tributargli l’ultimo saluto. Presente anche una delegazione del Modica calcio. Poco prima il feretro di Peppe Giurdanella ha fatto ingresso allo stadio Vincenzo Barone, in quanto raramente mancava alle partite dei rossoblu. Nel giorno della tragedia come si ricorderà, si stava recando a Palazzolo per assistere proprio alla trasferta del Modica sul campo aretuseo. Nei giorni scorsi era stata effettuata l’autopsia sul corpo di Peppe, c’è un indagato per la sua morte, ovvero l’autista alla guida dell’autocarro contro cui si è scontrata l’auto

