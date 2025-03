Tragico incidente a Comiso: 70enne perde la vita in uno scontro frontale

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Borsellino, nei pressi dell’ospedale di Comiso. Una Lancia Y e un Tir si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia.

A perdere la vita è stata una donna di 72 anni, residente a Comiso, Maria Lucia Inghilterra. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le ferite riportate nell’impatto sono risultate fatali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, a polizia locale, gli agenti del Commissariato e il personale del 118.

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico, che è stato deviato per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari.

