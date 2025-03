Santa Croce. Tutto pronto per la festa di San Giuseppe

La fede, la tradizione che torna a ripetersi, ma anche il sapore, il colore e l’odore inconfondibile delle Cene, con il loro pane “pulitu”, vera e propria meraviglia che chiunque si trova ad ammirare non può che fare restare a bocca aperta. Anche quest’anno, Santa Croce Camerina si prepara a celebrare il suo Santo Patrono, San Giuseppe, con un ricco programma di eventi che uniscono tradizione e fede accompagnati da momenti di spettacolo e di promozione del territorio. Ecco il programma degli eventi principali. Si inizia venerdì 21 marzo, alle ore 18,00, con l’inaugurazione della XIX Esposizione Ortoflorovivaistica e Gastronomica in via Rinzivillo: un autentico trionfo di sapori e colori per celebrare le eccellenze della nostra terra. Alle 21,00 l’esibizione live dei Mattonacci Recording Studio e lo spettacolo di cabaret con Massimo Spata. Sabato 22 marzo, alle ore 12,00, l’uscita della tradizionale Cena del Centro diurno Terza Primavera mentre alle 21,00 in piazza Vittorio Emanuele è in programma lo spettacolo di Nino Frassica e Los Plaggers Band. Musica, cabaret e tanto divertimento per tutte le età. Domenica 23 marzo dalle ore 9.30, visita della tradizionale Cena di San Giuseppe presso il Palazzo Comunale e alle ore 17:00 l’uscita del Simulacro e lo spettacolo pirotecnico. Il lunedì, come da tradizione, alle 12,30 l’uscita della Cena del Comune con tutti i momenti, di intensa e antica tradizione e fede, che torneranno a ripetersi. “Il momento più atteso, vissuto e amato dai santacrocesi sta per arrivare e ci prepariamo a onorare, nel migliore dei modi, il nostro Patrono – dice il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino – Anche questa edizione punterà a celebrare le nostre tradizioni, la fede e il grandissimo patrimonio materiale e immateriale racchiuso nei festeggiamenti e nei riti che fanno parte dell’essenza della comunità. Sarà un momento in cui promuoveremo il territorio, le sue eccellenze, i luoghi simbolo e potremo vivere insieme momenti di spettacolo e divertimento. Il calendario di appuntamenti è molto ampio: dal 21 al 24 marzo le strade di Santa Croce si animeranno di colori, profumi e musica. Ad allietare le serate di venerdì 21 e sabato 22 marzo due personaggi iconici dello spettacolo siciliano: Massimo Spata e il grande Nino Frassica, fresco mattatore di Sanremo. Non posso non ringraziare tutta la giunta per lo sforzo operativo e i nostri uffici; il Libero Consorzio di Ragusa; la Regione siciliana con l’assessorato al Turismo e l’ARS per i contributi, tutti gli sponsor che hanno supportato concretamente la realizzazione della festa, la parrocchia di San Giovanni Battista e il Comitato dei Festeggiamenti”.

