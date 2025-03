Modica, cittadini sommersi da cartelle esattoriali: emergenza TARI, IMU e acqua

Una valanga di cartelle esattoriali ha travolto i cittadini di Modica, gettando nel panico migliaia di famiglie. Le notifiche, emesse da Creset e Iblea Acque, riguardano i tributi TARI, IMU e le bollette dell’acqua, accumulati negli anni precedenti al 2018 e dal 2019 in poi. Un vero e proprio tsunami di debiti, con importi spesso proibitivi per i nuclei familiari, che ha scatenato la protesta e la richiesta di aiuto a patronati e associazioni di consumatori.

“Le famiglie modicane si sono trovate di fronte a un’autentica emergenza: cartelle relative a sei o sette anni di tributi, da saldare in tempi ristrettissimi (30 giorni per le annualità precedenti al 2018, 60 giorni per quelle successive). Una situazione insostenibile, che ha generato forte preoccupazione e richieste di chiarimenti – dice Salvatore Terranova, segretario della Camera del Lavoro “.

Per affrontare l’emergenza, la sindaca Monisteri ha convocato un incontro con i rappresentanti dei sindacati (Uil, Cisl, Camera del Lavoro), delle associazioni di consumatori e dei vertici di Creset e Iblea Acque.

La Camera del Lavoro ha sottolineato come sia inaccettabile chiedere ai cittadini di saldare tributi risalenti al 2012-2014, insieme a quelli più recenti. Una negligenza decennale da parte dell’amministrazione, che non può ricadere interamente sui cittadini.

Le proposte della Camera del Lavoro sono:

Dilazione dei tempi: Concessione di almeno 90 giorni (anziché 30) per il pagamento delle cartelle relative al periodo 2012-2018.

Rateizzazione ampliata: Modifica del regolamento di riscossione per consentire una maggiore rateizzazione dei debiti.

Trasparenza sui debiti delle attività commerciali: Richiesta di un report dettagliato sui debiti delle attività imprenditoriali, per garantire equità.

Verifica delle bollette dell'acqua: Controllo delle bollette di Iblea Acque, spesso errate e basate su consumi forfettari.

Potenziamento degli sportelli Iblea Acque: Apertura degli sportelli per l'intera settimana, data l'insufficienza degli attuali due giorni.

La Camera del Lavoro ha chiesto alla sindaca di riconvocare il tavolo tecnico per definire le criticità e trovare soluzioni. I cittadini, intanto, si preparano a un’assemblea pubblica per far sentire la propria voce.