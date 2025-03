Scherma Modica. La squadra Fioretto Maschietti/Giovanissimi campione regione under 14

Domenica al PalaCus di Catania ai Campionati Regionali under14 a Squadre, successo per la Conad Scherma Modica con la squadra dei maschietti/giovanissimi di fioretto maschile composta da Giovanni Barone, Rosario Barone, Matteo Leggio ed Ennio Turtula, laureatasi Campioni Regionali a squadre di categoria. I quattro “moschettieri” dopo aver dominato le fasi preliminari, affrontavano il Club Scherma Siracusa nella finale per il 1º posto. Dopo un inizio altalenante con diversi cambi di fronte, con grande spirito di squadra rimanevano compatti sostenendosi a vicenda, si riportavano in vantaggio nella seconda parte dell’incontro e negli ultimi due assalti non subivano più stoccate e chiudevano per 36/27 il match, guadagnandosi un meritato gradino più alto del podio. 7º posto finale per la squadra dei maschietti/giovanissimi di spada, composta da Francesco Agosta, Antonio Corallo, Giuseppe Di Stefano e Nicolò Regali; fermatisi ai quarti di finale contro i padroni di casa del Cus Catania per 32/36 dopo un combattutissimo incontro. Per tutti gli under14 prossima tappa la terza prova regionale individuale, valevole per l’assegnazione dei titoli regionali di categoria individuali a Piana degli Albanesi tra due settimane. Il Palacus sabato ha anche ospitato il 1º Trofeo Esordienti per le categorie under10 non ancora agonistiche; divise tra manifestazione con armi in metallo, e con armi in plastica per i più piccoli, manifestazione integrata per la presenza anche di atleti in carrozzina. Ben 24 i rappresentanti della Conad Scherma Modica che hanno preso parte a questa vera e propria festa della scherma, cimentandosi con una formula di gara non competitiva in assalti con pari età di tutta la regione. Prossimo appuntamento per gli atleti della Scherma Modica in Toscana a Lucca, dove a partire da giovedì si svolgerà la seconda prova nazionale giovani e la seconda prova nazionale assoluta di fioretto; tappe di qualificazione per i rispettivi Campionati Italiani di categoria.

