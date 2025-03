Lions Club Modica, alla scuola “De Amicis” un murales sulla pace

Un murales sulla pace è in corso di realizzazione nell’androne della scuola “De Amicis” in via don Minzoni a Modica Alta. L’iniziativa è del Lions Club Modica, presieduto da Gianni Liberatore, ed il murales riproduce uno dei disegni selezionati fra quelli che ha partecipato al concorso internazionale “un poster per la pace” sul tema “pace senza limiti” indetto dal Lions Club International e sponsorizzato a livello locale dal Lions Club Modica. L’opera che sarà riprodotta è stata realizzata da Floriana Cannata della classe 3G del plesso di Frigintini dell’istituto “Carlo Amore – Piano Gesù”. Il murales si sta realizzando grazie ad una sinergia tra i dirigenti dell’istituto comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù” Prof.ssa Giulia d’Urso, dell’istituto superiore “Galilei – Campailla” Prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello e del Sindaco Maria Monisteri che hanno accolto la proposta del Lions Club Modica. Tra il Lions Club Modica ed i due istituti scolastici è stato definito un accordo con il quale gli studenti del liceo artistico stanno realizzando il murales durante l’orario scolastico con l’assistenza dei docenti. Il murales sarà concluso entro il mese di marzo ed a breve sarà comunicata la data dell’inaugurazione. Il Lions Club Modica, che sta coordinando l’iniziativa, in occasione dell’inaugurazione sta programmando con i due istituti scolastici un’attività che coinvolgerà gli studenti con i genitori e gli abitanti del quartiere. I docenti del liceo artistico Salvatore Scalora e Cettina Cicciarella con la collaborazione dei docenti e degli studenti del plesso “De Amicis” sono ogni giorno impegnati nel seguire i lavori. I costi di realizzazione del murales sono sostenuti dal Lions Club Modica anche con la partecipazione di alcune imprese locali.

Salva