Domenica il Ragusa Calcio affronterà la Vibonese. Entrata gratuita per le donne

Tutto pronto per domani pomeriggio, quando il Ragusa Calcio affronterà la Vibonese, presso lo stadio Aldo Campo, match valido come 27esima giornata di campionato Serie D- Girone I, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

A livello di classifica, la Vibonese è al quinto posto con 45 punti, mentre il Ragusa si trova al decimo posto con 32 punti.

In occasione della gara di domani, l’entrata per le donne è gratuita.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“La settimana è trascorsa con impegno e determinazione. Sappiamo di affrontare una delle migliori squadre del girone, una squadra di assoluta qualità che esprime un buon calcio.

Noi cercheremo di riprendere il cammino positivo interrotto domenica solo per il risultato, per il resto la squadra si è battuta alla pari con la quarta forza del campionato.

Stiamo facendo un bel percorso, contiamo quanto prima di chiudere il discorso salvezza.

Ai miei ragazzi chiedo come sempre di uscire dal terreno di gioco dopo aver dato tutto”

