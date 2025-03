Vittoria, completati i lavori di inerbimento dell’impianto Vicari all’ex campo di concentramento Emaia

Sono stati completati i lavori di inerbimento dell’impianto Vicari all’ex campo di concentramento Emaia a Vittoria. A darne notizia è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che parla di un altro importante successo ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello. Già ieri pomeriggio la possibilità per la prima squadra del Vittoria calcio di calcare l’erbetta del campo sportivo tenendo un allenamento che, tra le altre cose, consentirà di alleggerire la pressione, per così dire, sull’erbetta dello stadio comunale. “La giunta municipale – chiarisce l’assessore Nicastro – ha creduto in quelle che sono le politiche sportive sostenibili e, soprattutto, nella tutela dell’impiantistica che abbiamo trovato letteralmente ridotta a pezzi e in un preoccupante stato di degrado. Passo dopo passo, dunque, ci stiamo occupando della ricostruzione. E questo rappresenta un altro traguardo tagliato. L’assessorato ai Lavori pubblici ha operato per intercettare i finanziamenti Pnrr e per dare voce alle necessità delle varie discipline sportive. Ciò ci ha consentito di allestire un campo di calcio con tutti i crismi, a regola d’arte, che sarà utilizzato per gli allenamenti, e non solo, delle varie società sportive presenti in città. Quindi, per i giovani, finalmente, la possibilità di potere contare su una struttura degna di nota, una struttura che oggettivamente mancava”. “E’ vero – prosegue l’assessore – durante i lavori possono registrarsi alcuni ritardi, ma si ha consapevolezza che quando c’è un cantiere aperto gli imprevisti sono dietro l’angolo. E, comunque, l’importante è riuscire a centrare l’obiettivo, come abbiamo fatto anche in questo caso, consegnando un altro impianto a beneficio delle giovani generazioni. Abbiamo pensato ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, alle famiglie e, più in generale, abbiamo pensato allo sport e alle finalità educative di quelle discipline che aiutano a togliere i giovani dalla strada. Ringraziamo, dunque, il sindaco Aiello per la sua guida, gli uffici comunali e l’assessore allo Sport Fabio Prelati con cui si è instaurata una proficua sinergia per le esigenze della nostra collettività. Vittoria, finalmente, sta risorgendo”.

