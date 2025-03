Modica. Occupiamoci di…dove la domanda e l’offerta di lavoro si incontrano

Sono sempre più i disoccupati provenienti da ogni parte della provincia di Ragusa e non solo che giovedì 6 marzo hanno partecipato all’assemblea d’inizio mese del gruppo Occupiamoci di…per confrontarsi con i professionisti del lavoro presso la biblioteca della chiesa di San Luca a Modica.

Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il formatore, Filippo Corvo che ha commentato gli ultimi dati Istat relativi al mese di gennaio sull’occupazione: cala il tasso di disoccupazione al 6,3% mentre quello dell’occupazione sale al 62,8%; tuttavia la fascia di età tra i 35-49 anni vede la crescita del tasso di inattività.

Poi è stata la volta di Enrichetta Guerrieri del Movimento Difesa del Cittadino, che ha parlato di diverse iniziative che presto partiranno nel territorio modicano compreso lo Sportello per il Consumatore in difesa dalle truffe che quotidianamente i cittadini subiscono.

Dario Cerruto ha spiegato la differenza tra un servizio Taxi e di un servizio di Noleggio con Conducente, dell’opportunità lavorativa che quest’ultima figura offre se si possiedono i giusti requisiti e si conosce bene il proprio territorio.

Giorgio Agosta, dell’Ass. Salvuccio Agosta ha parlato dell’importanza del lavoro come valore e del prossimo convegno che si terrà ad aprile nel duomo di S. Giorgio a Modica dal titolo “Famiglia, Lavoro, Giovani”.

La prof.ssa Mirella Spillicchi, responsabile della sede di Modica del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) ha parlato dei corsi che la scuola organizza sia per l’integrazione degli immigrati sia per dare le giuste competenze linguistiche ed informatiche a tutti i cittadini.

Umberto Nerini, titolare di una scuola di musica a Modica, ha parlato di come oggi il mondo musicale sia cambiato, di come la formazione sia importante e di come l’intelligenza artificiale, l’autotune e certi programmi musicali stiano rovinando il settore.

Enzo Cavallo, direttore del Consorzio Ragusano Dop, ha ribadito l’importanza dei prodotti agricoli nostrani ed in particolare dei prodotti caseari, invitando i presenti a iscriversi ai corsi che presto partiranno proprio per la lavorazione dei formaggi e che offrono opportunità lavorative.

A questo punto sono seguiti gli interventi tra chi è in cerca di lavoro e chi offre opportunità lavorative, Gianni Battaglia uno che di corsi di formazione ne ha fatti diversi ed oggi lavora in uno studio di consulenza del lavoro a Ragusa, ha sottolineato come non esista più un momento per formarsi e uno per lavorare in quanto la formazione deve essere continua.

Luca Sortino, della ditta Ascensori Sortino, che ricopre pure la carica di Coordinatore nazionale del reparto montascale, ha illustrato come è difficile trovare persone preparate nel settore ascensori, per questo occorre attenzionare la formazione.

Anna Fidelio, responsabile di Unidea Assicurazioni di Modica, ha raccontato di come ha iniziato la sua attività e di come il mettersi in gioco sia la cosa che ognuno deve fare a qualsiasi età, inoltre ha informato i presenti che attualmente l’agenzia assicurativa sta cercando figure da inserire.

L’agronomo-formatore, Giuseppe Alecci, ha puntualizzato come il settore agroalimentare offra delle opportunità lavorative, di come sfruttare i finanziamenti europei per favorire gli insediamenti di giovani in agricoltura.

Il prof. Nunzio Lauretta, dell’ente formativo Federico II di Modica, ha raccontato di come ha iniziato la sua carriera di insegnante ripercorrendo i suoi anni da studente universitario fino alla vincita del concorso come docente universitario, esortando i ragazzi a inseguire i loro sogni e di non mollare mai.

Aurelio Tumolo, funzionario Inps, ha illustrato ai presenti i concorsi in scadenza del mese di marzo, rivolti non solo a diplomati e laureati ma anche a chi è in possesso della sola licenza media.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di…hanno dato appuntamento ai disoccupati a giovedì prossimo dalle 16 alle 18 nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica per consultare le ultime offerte lavorative e a fare/aggiornare il proprio curriculum.

