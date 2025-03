Modica. Moncada (Confcommercio): “Riqualificare il centro storico? Serve un piano concreto”

Il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, affronta il tema della riqualificazione del centro storico, un argomento spesso al centro del dibattito cittadino. Nella lettera, Moncada critica l’inefficacia degli approcci adottati finora e propone una visione basata su azioni concrete e una strategia mirata.

Moncada sottolinea come i dibattiti su turismo, eventi, affitti e sicurezza non abbiano portato a risultati concreti, evidenziando la continua desertificazione del centro storico. “Parliamo, analizziamo, ma di fatto non interveniamo con azioni risolutive”, afferma il presidente, criticando il “presenzialismo di facciata” e la mancanza di una visione strategica.

La chiave per la rinascita del centro storico, secondo Moncada, è il ripopolamento. Per raggiungere questo obiettivo, propone un piano che include:

Recupero del patrimonio edilizio : restaurare gli edifici con criteri moderni, rendendoli confortevoli ed efficienti, attraverso progetti di co-housing e incentivi fiscali.

: restaurare gli edifici con criteri moderni, rendendoli confortevoli ed efficienti, attraverso progetti di co-housing e incentivi fiscali. Servizi e infrastrutture : progetti di comunità energetica, wi-fi gratuito, ritorno dei servizi pubblici e miglioramento della viabilità con sensi unici, piste ciclabili e aree pedonali.

: progetti di comunità energetica, wi-fi gratuito, ritorno dei servizi pubblici e miglioramento della viabilità con sensi unici, piste ciclabili e aree pedonali. Spazi verdi e aggregazione : creazione di luoghi di socializzazione per ricreare l’atmosfera delle antiche “vanedde” modicane.

: creazione di luoghi di socializzazione per ricreare l’atmosfera delle antiche “vanedde” modicane. Incentivi per le attività commerciali: agevolazioni fiscali e finanziamenti mirati per chi investe nel centro storico.

Moncada invita istituzioni, cittadini, imprenditori e professionisti a collaborare per realizzare questa visione. In particolare, chiede all’amministrazione comunale di istituire un tavolo permanente di progettazione e monitoraggio, e sollecita i rappresentanti in Parlamento a sostenere con fondi specifici le città patrimonio Unesco in difficoltà economica.

“L’obiettivo finale è trasformare il centro storico di Modica in un luogo vivo, dove turismo e quotidianità convivono armoniosamente. “Non basta attirare visitatori occasionali: servono residenti stabili, capaci di ridare vita al tessuto sociale ed economico della città”, conclude Moncada, sottolineando l’urgenza di agire subito per trasformare Modica in un modello di rinascita urbana – rileva il presidente di ConfCommercio”.

