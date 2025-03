Comiso. Siglato protocollo d’intesa denominato “Voci in ascolto”

Siglato un importante protocollo d’intesa , “Voci in ascolto” , che ha lo scopo di creare un gruppo di lavoro per ascoltare e creare una educazione alle pari opportunità , partendo dai più giovani, per abbattere stereotipi e discriminazioni. A comunicarlo, l’assessore alle pari opportunità, Giusi Cubisino, e il sindaco, Maria Rita Schembari.

Martedì 4 marzo 2025, è stato firmato un protocollo d’intesa , “Voci in ascolto – baby consiglio per i diritti della Donna”, tra il baby consiglio appunto, l’assessorato per le pari opportunità, il centro Donna antiviolenza gruppo D più, e il garante per i diritti dell’infanzia e dell’adoloscenza del comune di Comiso. “Un atto che va oltre la formalità – spiega l’assessore alle pari opportunità Giusi Cubisino – , perché rappresenta un impegno concreto ad ascoltare le voci dei più piccoli, a valorizzare le loro idee e a trasformarle in azioni reali. Questo protocollo d’intesa è un punto di partenza per rendere i ragazzi protagonisti attivi della comunità e ha come obiettivi quelli di formare e sensibilizzare i giovani alle tematiche legate al rispetto dei diritti delle donne, alla prevenzione della violenza in genere, all’ istituzione della figura dell’ Ambasciatore dei valori, un ruolo simbolico, che i ragazzi assumeranno per diffondere questi princìpi tra i loro coetanei, alla creazione uno spazio di dialogo permanente tra i sottoscrittori del protocollo, alla promozione della consapevolezza sulle conseguenze della violenza attraverso attività educative, alla sensibilizzazione di ragazze e ragazzi sulle conseguenze della discriminazione e del bullismo promuovendo rispetto e inclusione. Le emozioni erano palpabili: entusiasmo, responsabilità, la consapevolezza di essere finalmente parte integrante della vita pubblica. I bambini e i ragazzi coinvolti hanno espresso idee fresche, proposte innovative su temi come ambiente, cultura, spazi pubblici, inclusione e istruzione. La loro visione, spesso più autentica e libera da condizionamenti, offre un punto di vista prezioso per costruire una città più accogliente e a misura di tutti. Abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto: la partecipazione non è solo degli adulti, ma di tutti. I bambini hanno molto da dire – conclude la Cubisino – , sanno osservare e comprendere il mondo con uno sguardo puro e creativo”.

“Plauso all’assessore, al garante e al gruppo D più per l’intuizione di portare un argomento importante all’attenzione dei più giovani e dei componenti del Consiglio comunale dei ragazzi – aggiunge Maria Rita Schembari – . Questi ultimi ci hanno letteralmente lasciati ammirati per la vastità delle loro conoscenze e per la profondità dei sentimenti espressi. Un pomeriggio di grande spessore con l’accompagnamento in “parole belle” di Lella Lombardi, Chiara Dell’Albani, Violante Santapà”.

