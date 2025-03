Tre importanti progetti per la Provincia di Ragusa

Approvati stamane in viale del Fante i lavori di rettifica plano-altimetrica del tracciato della sp 60 “Ragusa-Malavita-Santa Croce” (importo 6,1 milioni di euro); il completamento dell’Ipsia di Ragusa, con due nuovi corpi da adibire ad attività sportive (importo lavori 2,3 milioni); la realizzazione di moduli prefabbricati al fine di sopperire alla carenza di aule dell’I.I.S. Carducci di Comiso (importo dei lavori 1,1 milioni).

“A completamento delle attività intraprese nel corso di questo anno e mezzo, di concerto con il direttore generale Nitto Rosso, sono state fissate delle direttive strategiche per il periodo che ci separa dalle elezioni di secondo livello già previste per il prossimo 27 aprile”, dichiara la Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti.

“I progetti approvati segnano il completamento di una attività amministrativa e tecnica portata avanti dal settore Lavori pubblici e Infrastrutture coordinato dal dirigente Carlo Sinatra, compulsata dal direttore generale che si è speso in particolare per dare risposte immediate al territorio di Comiso, dove a causa del prolungarsi dei lavori all’istituto scolastico Carducci, siamo stati costretti a procedere con l’edificazione di due nuovi corpi con la tecnica del prefabbricato. Strutture che potranno essere utilizzate in seguito per altre finalità scolastiche. L’opera quindi sarà fruibile oltre il breve periodo”.

“Per quanto riguarda la ‘Ragusa-Santa Croce’, siamo stati costretti ad intervenire per l’allargamento della sede stradale necessaria alla realizzazione di nuovo canale dove verranno posti gli elettrodotti. Molte aziende infatti chiedono la possibilità di connessione degli impianti fotovoltaici ed il nostro ritardo è dipeso dalla circostanza che non avevamo idoneo spazio nella sede stradale esistente. L’intervento riguarda altresì la messa in sicurezza ed il livellamento della strada”.

“Molto importante è, infine, il completamento dell’Ipsia a Ragusa. Durante il mio mandato è stata rivolta grande attenzione all’edilizia scolastica, con la precisa convinzione che garantire il diritto allo studio comprende anche la possibilità per i ragazzi di fruire di spazi idonei per le attività collaterali, come i laboratori e le palestre. A riguardo siamo intervenuti già a Pozzallo e, come detto, stiamo intervenendo anche a Comiso”, conclude Patrizia Valenti.

