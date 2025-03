Modica: presentati i progetti “Nonni Smart” e “Voglio dire” per un dialogo intergenerazionale

Il Comune di Modica è stato teatro della presentazione di due importanti progetti, “Nonni Smart” e “Voglio dire”, promossi rispettivamente dall’Associazione NonSi e dall’Atos. L’incontro, che ha visto la partecipazione del sindaco Maria Monisteri e di altre figure istituzionali, ha illustrato i dettagli di queste iniziative volte a favorire il dialogo intergenerazionale e l’inclusione sociale.

Il progetto “Nonni Smart”, promosso da NonSi Nonni Smart Italia in collaborazione con il Comune di Modica e Vosdi, è finanziato dalla Regione Sicilia e dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Rivolto agli over 65, mira a contrastare la solitudine, il divario digitale e le truffe, fenomeni sempre più diffusi. Attraverso laboratori e attività formative, gli anziani potranno acquisire competenze digitali, confrontarsi su temi di attualità e riscoprire i passatempi di un tempo, in un proficuo scambio con i giovani.

Il progetto “Voglio dire”, promosso da Atos in collaborazione con Assod e Vosdi, è invece rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni. Finanziato dalla Regione Sicilia, offre loro la possibilità di esprimersi e di partecipare attivamente alla vita della comunità attraverso tre tipologie di attività: “Dire a Tutti” (comunicazione e cittadinanza attiva), “Dire Verde” (tutela ambientale e rigenerazione urbana) e “Teen Spirit” (espressione artistica e musicale).

Il sindaco Monisteri ha sottolineato l’importanza di questi progetti, che vedranno giovani e anziani protagonisti di attività intergenerazionali di grande attualità. L’obiettivo è creare spazi di incontro e di scambio, favorendo l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini di tutte le età.

