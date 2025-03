Milano. Il Consorzio Olio Dop Monti Iblei presente a “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”

Una vetrina delle eccellenze siciliane con uno spazio espositivo dedicato all’olio dop Monti iblei. Il consorzio di tutela sarà presente, con materiale promozionale, a Milano, a palazzo Giureconsulti, dal 7 al 9 marzo, in occasione dell’evento ‘Sicilia, regione europea della Gastronomia 2025’, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca della Regione siciliana. La presenza del consorzio di tutela olio dop Monti iblei sarà sponsorizzata dalla Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps).

La Sicilia ha, infatti, ottenuto un riconoscimento internazionale di prestigio: sarà la “Regione europea della gastronomia 2025”, titolo assegnato dall’International institute of gastronomy, culture, arts and tourism (Igcat), che fa della regione la prima in Italia ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. L’annuncio rappresenta un momento significativo per l’isola e per tutto il Paese e pone l’accento su un patrimonio gastronomico unico che, da secoli, è simbolo di identità e innovazione. Il 2025 sarà l’anno in cui, la Sicilia, avrà l’opportunità di presentare al mondo il meglio della sua cultura gastronomica attraverso eventi, festival e percorsi tematici dedicati al cibo. Ecco perché, a Milano, il consorzio di tutela avrà l’occasione di promuovere un prodotto d’eccellenza che non perde di vista la tradizione. L’olio non è solo l’alimento che caratterizza la dieta mediterranea, ma è frutto di ricerca, passione e tenacia.

Salva