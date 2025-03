A Ragusa la II Edizione di “Giovani e Impresa”

Su proposta dell’assessorato allo Sviluppo Economico, l’Amministrazione comunale di Ragusa ha partecipato, ottenendone il finanziamento, all’Avviso pubblico, promosso dall’Anci, per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa “Giovani e Impresa II Edizione”. Il Comune di Ragusa partecipa in qualità di Soggetto Capofila.

La proposta intende offrire ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, dei Comuni di Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, nuove opportunità per lo Sviluppo Territoriale e l’innovazione, con un approccio multidisciplinare e una forte connotazione partecipata tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore, fornendo assistenza e tutoring alle idee imprenditoriali per essere trasformate in progetti concreti, grazie alla guida di professionisti esperti e all’intercettazione di opportunità di job experience affini alle proprie inclinazioni e idee progettuali.

L’obiettivo generale della proposta è quello di intervenire sulle politiche territoriali di job creation, individuando attività d’impresa che siano conservative delle peculiarità dei territori e che cerchino di creare delle filiere produttive che tendono a valorizzare il territorio in chiave sostenibile, attraverso azioni di sensibilizzazione, orientamento e accompagnamento all’autoimprenditorialità, attivando iniziative di scambio e laboratori tematici creativi.

Obiettivo specifico del progetto, che verrà presentato alla stampa nel corso di una conferenza , è quello di raggiungere un’ampia platea di giovani stimolando l’interesse verso la creazione di attività imprenditoriali e mira a coinvolgere almeno cento giovani under 35 attraverso attività di ascolto, interviste e consultazioni per mettere in comunicazione i giovani con le opportunità imprenditoriali esistenti nel territorio .

“Favorire la promozione di processi sostenibili perseguendo la valorizzazione e la protezione del territorio nella creazione di nuove realtà imprenditoriali sostenibili, si tratta senza dubbio – dichiara l’assessore allo sviluppo economico Giorgio Massari – di un percorso che privilegia i giovani e li accompagna alla creazione di impresa prevedendo lo sviluppo di un programma di orientamento all’imprenditorialità costruito specificamente per introdurre i ragazzi al mondo dell’impresa, stimolando la loro creatività, fornendo gli strumenti necessari per sviluppare un’idea imprenditoriale e aiutandoli a fare i primi passi nel mondo del lavoro autonomo”.

