Ospedale Maggiore Nino Baglieri: Il ritorno del figliol prodigo nel reparto dell’ortopedia

Tornano al loro posto i dottori Paolo Demaio e Antonino Nicosia, entrambi nell’organico del reparto di ortopedia dell’ospedale Maggiore di Modica. Cosa sia successo alla base delle dimissioni, non è stato difficile da capire: i due dirigenti medici, insieme al dirigente medico Osvaldo Azzaro, avevano presentato domanda per il conferimento dell’incarico di nuovo direttore dell’unità operativa. Sulla base della valutazione comparativa dei candidati, il Direttore Sanitario, il 16 gennaio scorso, aveva proposto il conferimento dell’incarico di Direttore dell’U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia Modica in favore del dottor Osvaldo Azzaro, sul quale aveva concordato anche il Direttore Generale. Al dottor Azzaro è stato riconosciuto un contratto di primario per i prossimi cinque anni. È chiaro che la scelta non è piaciuta ai due medici, anche se adesso sono stati, per ovvie ragioni, “coartati” a rientrare. Qualche settimana fa i dottori Paolo Demaio e Antonino Nicosia si erano “svincolati”, dall’Ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica, e dopo aver valutato altre opportunità, sono ritornati al loro posto di lavoro. La comunicazione al Direttore Generale dell’Asp Ragusa, Giuseppe Drago, è arrivata il 21 febbraio scorso, con la quale il dottor Demaio ha annunciato di “revocare le dimissioni volontarie dall’impiego”. Alla base del ritorno, come scrive Demaio, c’è la “cronica carenza di dirigenti medici in Azienda e l’oggettiva difficoltà di reclutamento”. Stesso iter per il dottor Antonino Nicosia, che ha inviato via PEC il giorno prima, la revoca delle dimissioni volontarie dall’impiego, con la medesima motivazione: “manifesta cronica carenza di dirigenti medici e l’oggettiva difficoltà di reclutamento di altri medici da parte dell’Azienda”.

Un passo indietro per senso di responsabilità, oppure c’è dell’altro? Certo, viene spontaneo chiedersi come mai questo ripensamento. Qualcuno nei corridoi dell’Azienda ha sussurrato “qui gatta ci cova”, sarà perché non c’è stata disponibilità altrove? Chissà! Dunque, i due dirigenti medici dell’U.O.C. Ortopedia del DEA di I Livello di Modica hanno deciso di rientrare nei rispettivi incarichi, quindi tutto torna come prima.