Scicli. Consegnato alla ditta Impregico il Centro comunale di raccolta dei rifiuti

Aprirà al pubblico fra un mese circa e sarà un tassello importante nella gestione del ciclo dei rifiuti a Scicli.

Il sindaco Mario Marino ha consegnato oggi, alla presenza dell’assessore Enzo Giannone, il CCR, il Centro Comunale di Raccolta, alla ditta appaltatrice della gestione dei rifiuti, la Impregico.

Il Centro accoglierà i rifiuti ingombranti e i Raee, ovvero le apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso.

Toccherà ora alla ditta che ha in appalto il servizio ottenere le ultime autorizzazioni e procedere, nel volgere di alcune settimane, all’apertura del Centro di contrada San Biagio, dove i cittadini potranno recarsi quotidianamente per conferire gli ingombranti in quantità e modalità che saranno stabilite da un Regolamento che il Consiglio comunale dovrà deliberare a breve.

Il Centro di contrada San Biagio è stato concepito in maniera moderna e tecnologica: vi sarà una sbarra all’ingresso con l’identificazione dell’utente residente a Scicli tramite tessera sanitaria, vi saranno dei cassoni dove conferire gli ingombranti, e due bilance di pesa, una piccola e una grande. Il Centro è dotato di un potente impianto antincendio, di un sistema di videosorveglianza diurno e notturno molto sofisticato e di un impianto di illuminazione efficace e a basso consumo energetico.

Il CCR è un ganglio della filiera dei rifiuti che insieme alle Isole ecologiche rivoluzionerà il conferimento a Scicli.

Salva