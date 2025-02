Pubblicato il bando per l’assegnazione di 28 lotti fabbricabili Zona Artigianale di Modica

E’ pubblicato sul sito internet del Comune di Modica, il bando per l’assegnazione dei lotti liberi dell’area P.I.P. nella zona artigianale di Contrada Michelica. Si tratta di 28 lotti fabbricabili destinati a soggetti che hanno i requisiti richiesti nel bando. Sono consentite tutte le attività artigianali, comprese le attività accessorie e pertinenziali necessarie per la conduzione dell’azienda. Le domande vanno presentate entro le 12 del 27 marzo e possono essere inviate per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata a:

protocollo.comune.modica@pec.it. Il plico può anche essere consegnato direttamente all’Ufficio protocollo del comune di Modica. Il plico deve riportare la dicitura “Istanza di

partecipazione al Bando per l’assegnazione di area P.I.P. di Contrada Michelica.

