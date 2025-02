Pd Comiso. “Modificare il regolamento del civico concesso dei ragazzi”

I consiglieri comunali del Pd di Comiso, Gigi Bellassai e Gaetano Scollo, hanno presentato una proposta d’iniziativa consiliare avente ad oggetto una modifica del regolamento del consiglio comunale dei ragazzi. In particolare, i due consiglieri dem propongono di fare in modo che la giunta dei ragazzi, in analogia a quella comunale, possa essere composta da sette assessori, compreso il vicesindaco, già eletto dal consiglio comunale dei ragazzi. Sarà poi il sindaco dei ragazzi a procedere ad assegnare le stesse deleghe ai sei assessori nominati e al vicesindaco già eletto dal civico consesso dei ragazzi. “Al momento – chiariscono i due consiglieri democratici – il regolamento prevede che il sindaco dei ragazzi, nella prima seduta del civico consesso, proceda alla nomina di tre assessori da scegliere all’interno dei consiglieri eletti, escludendo quelli già eletti a vicesindaco, presidente e vicepresidente del consiglio. Allo stato attuale, però, facendo riferimento alla legge regionale n.3 del 3 aprile 2019, all’articolo 33, lettera C, è stato fissato a sette il numero degli assessori nei Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti e inferiore o uguale a 100mila abitanti. Infatti, l’attuale giunta comunale di Comiso allo stato attuale consta di sette assessori, compreso il vicesindaco. Ecco perché ravvisiamo l’opportunità e la necessità di adeguare il numero delle cariche assessoriali previste all’art. 9 con quello dell’attuale giunta (sette compreso il vicesindaco). Riteniamo che ci siano tutti i presupposti affinché questa proposta di iniziativa consiliare possa essere tenuta nella debita considerazione dall’intero civico consesso”.

Salva