A Modica l’XCO torna alla sua data originaria

C’è grande attesa per il ritorno al suo periodo prediletto per l’XCO Città di Modica-Cyclò. Spostato lo scorso anno a giugno per cause di forza maggiore, l’appuntamento allestito dall’Asd Revolutionsbike ritrova la sua collocazione originaria e con la sua quinta edizione apre in grande stile la Mediterranea Mtb Challenge, circuito che attraverso 5 dei maggiori appuntamenti di cross country della ricchissima stagione siciliana metterà a confronto tutti i migliori nomi del panorama regionale e non solo.

Le iscrizioni stanno procedendo a gonfie vele e ci si aspetta per l’ultima settimana una vera pioggia di adesioni, considerando anche che sarà possibile iscriversi fino a venerdì. La gara è quest’anno la prima delle Top Class regionali e fa parte della Coppa Sicilia, oltre a essere terza tappa del Campionato Interprovinciale Sicilia Est e della Coppa Jonica Libertas. Il percorso anche quest’anno è completamente all’interno dell’Area Attrezzata Mangiagesso, su 5 km circa per 180 metri di dislivello positivo. Ci sono pendenze che toccano il 26% con passaggi su roccia e radici.

Domenica sarà una giornata davvero intensa, con la prima partenza fissata per le ore 9:00 riservata alle categorie master da M4 in poi; alle 10:15 il via per tutte le altre categorie master e per quelle assolute. Alle 11:45 spazio agli Esordienti maschili e femminili, chiusura alle 12:30 con gli Allievi. Il numero dei giri da percorrere cambia in base alla categoria di appartenenza. Ritiro dei numeri possibile già al sabato dalle 17:00 alle 19:30 presso il negozio Cyclò in Via Risorgimento 160, oppure domenica dalle 7:00 alle 8:00 presso i tavoli di segreteria alla partenza.

Per informazioni: Asd Revolutionbike, https://www.facebook.com/asdrevolutionbike

