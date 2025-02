L’avvocato Antonio Giannone: Nessuna nomina e nessun inciucio, solo fantasia

In questi giorni sono circolate voci di corridoio, che qualcuno timidamente ha provato a fomentare, riguardo la formazione della nuova giunta municipale. Quello che qualcuno ha messo in giro si riferisce alla presunta nomina, quale assessore nella nuova giunta Monisteri, dell’avvocato Antonio Giannone. La cosa ci ha incuriosito un po’ e per questo abbiamo voluto sentirlo personalmente. Quando gli abbiamo chiesto “sarà il settimo assessore della neonata giunta a Modica? Con un sorriso sornione, ci ha assicurato che “non ci sarà nessun assessorato che mi possa riguardare e ovviamente non c’è nessun inciucio a sinistra né, del resto, potrebbe mai esserci…. Queste teorie vanno lasciate a chi strumentalizza la qualunque senza comprendere che la situazione di Modica necessiterebbe innanzitutto dell’abbassamento dei toni nell’interesse comune che, allo stato, non è di certo quello di sparare sul pianista. L’avvocato Giannone, evidentemente, rimanda al mittente il paventato “inciucio”, che qualcuno ha immaginato solo nella sua mente. Per cui gli toccherà puntare altrove.

