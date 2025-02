Il Lions Club Comiso Terra Iblea ha aderito a “M’illumino di meno 2025”

Anche quest’anno il Lions Club Comiso Terra Iblea ha partecipato attivamente alla campagna nazionale di sensibilizzazione “M’illumino di meno 2025”, giunta alla sua XXI edizione. L’iniziativa, promossa da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, si è svolto domenica scorsa , 16 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Quest’anno la città di Comiso , con la presenza dei soci Lions del Club, si è impegnata a lanciare un forte messaggio di consapevolezza sull’importanza del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente, scegliendo di spegnere l’illuminazione esterna delle due cupole che rappresentano simbolicamente la città stessa: la cupola della Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle e quella della Basilica Maria SS. Annunziata.

La decisione di spegnere le luci di questi monumenti religiosi è stata presa in sinergia con i parroci: don Fabio Stracquadaini, parroco della Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle, e don Biagio Aprile, amministratore parrocchiale della Basilica Maria SS. Annunziata.

L’iniziativa ha avuto luogo domenica sera dalle 19 alle 20 ed ha rappresentato un gesto simbolico ma significativo per richiamare l’attenzione sulla necessità di ridurre il consumo energetico, adottando stili di vita più sostenibili, in linea con le politiche ambientali e le strategie globali per la lotta al cambiamento climatico. Attraverso questa partecipazione, il Lions Club Comiso Terra Iblea ha voluto contribuire al miglioramento della qualità della vita, sensibilizzando la comunità locale a riflettere su come ogni piccolo gesto quotidiano possa fare la differenza nel preservare il nostro ambiente e promuovere un futuro più sostenibile per tutti. Nelle foto la chiesa Madre e l’Annunziata ieri sera durante lo spegnimento delle luci.

