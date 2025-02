Jannik Sinner squalificato per tre mesi per il caso Clostebol

L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha annunciato che il tennista italiano Jannik Sinner è stato squalificato per tre mesi a causa di una violazione delle regole antidoping. Sinner è risultato positivo al clostebol, una sostanza vietata, in un test effettuato nel marzo 2024.

Sinner ha raggiunto un accordo con la WADA per risolvere il caso. Ha accettato una squalifica di tre mesi, che è iniziata il 9 febbraio 2025 e terminerà il 4 maggio 2025. Questo significa che Sinner potrà tornare a giocare a partire dal 5 maggio 2025.

Sinner ha dichiarato di aver sempre accettato di essere responsabile del suo team e di ritenere che le regole della WADA siano importanti per proteggere lo sport. Ha aggiunto di aver accettato l’offerta della WADA di risolvere il procedimento con una sanzione di tre mesi.

Il presidente della Federazione italiana tennis (FITP), Angelo Binaghi, ha commentato l’accordo tra Sinner e la WADA, affermando che è la prima volta che una “vergognosa ingiustizia” li rende felici, perché il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un incubo. Ha aggiunto che l’accordo certifica l’innocenza di Sinner e gli consente di tornare a giocare agli Internazionali BNL d’Italia a Roma.

La squalifica di Sinner è una brutta notizia per il tennis italiano, ma l’accordo con la WADA consente al giocatore di tornare in campo in tempi relativamente brevi. Le dichiarazioni dell’atleta numero uno al mondo dimostrano il suo senso di responsabilità e il suo rispetto per le regole.

