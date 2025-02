Calcio. Modica – Nebros finisce a rete inviolate

MODICA – NEBROS 0 – 0

Modica Calcio: Pontet, Kondila (76’ st Montanaro), Rossi, Francofonte, Fragapane, Cappello, Neto Aldair (76’ Idoyaga), Palmisano, Handzic (76’ Incatasciato) Viegas, Arquin. A disposizione La Licata, Mallia, Messina, Cacciola, Schembari, Alecci. All. Pasquale Ferrara.

Nebros: Cappa, Saccà (42′ Giaimo), Petrullo, Sciotto, Bontempo, Spanò (81’ Zincales), Trovato, Travaglia (70’ Pontini), Panzarella (76’ Noto), Di Vita (85’ La Place). A disposizione Vito, Spinella, Scolaro, Molica. All. Francesco Palmieri

Arbitro: Simonpietro La Malfa di Palermo

Assistenti: Marcello Francesco Termini e Giusto Leone di Palermo

Note: 54’ espulso Schembari dalla panchina

Finisce senza reti il match di alta classifica tra Modica e Nebros con i rossoblu che sciupano l’occasione per prendersi la vetta della classifica vista la sconfitta casalinga per il Milazzo. Ciononostante c’è da guardare il bicchiere mezzo pieno visto che il Modica ospitava la formazione più in forma del momento che sta puntando i play off. Un punto, comunque, che sta stretto ai rossoblù per le tante occasioni create. Una prestazione di carattere e intensità, ma senza il guizzo decisivo per portare a casa i tre punti.

RISULTATI 22^ GIORNATA

Gioiosa – Leonzio 2 – 0

Aci Sant’Antonio – Jonica 2 – 0

Avola Misterbianco 5 – 1

Leonfortese – Imesi Atl. Catania 1 – 1

Milazzo – Mazzarrone 0 – 1

Modica – Nebros 0 – 0

Rosmarino – Vittoria 2 – 2

Palazzolo – Real Siracusa 3 – o

CLASSIFICA

Milazzo 48

Modica 47

Avola e Nebros 42



Vittoria 41

Imesi 31

Gioiosa 30

Palazzolo 29

Leonzio 27

Jonica 25

Leonfortrse e Rosmarino 24

Aci Sant’Antonio 21

Maxzarrone 18

Real Siracusa 17

Misterbisnco 6

Salva