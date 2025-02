Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Nitto Rosso: “Resto e querelo”

Il Direttore Generale del Libero Consorzio di Ragusa, Nitto Rosso, ha ribadito la bontà delle azioni compiute in quasi 250 giorni di incarico, elencando le principali iniziative intraprese a favore della collettività provinciale, in sinergia con le Istituzioni e con i Comuni, interpretandone bisogni e priorità.

Entrando nel merito delle modalità di selezione pubblica avviate dall’ente provinciale, ha ripercorso i passaggi amministrativi seguiti ribadendone la legittimità e annunciando azioni legali nei confronti del quotidiano “L’Identità”.

“Sono arrivato 250 giorni fa circa, il 27 aprile, ed ho trovato un ente in straordinarie condizioni economiche perché il legislatore aveva deciso di congelarlo – dice Rosso -. Un ente che aveva 12 milioni di euro di avanzo di amministrazione e 26 milioni di euro di avanzo vincolato. Grazie alla mia esperienza pregressa di direttore generale, sapevo come organizzare la macchina amministrativa ed ho iniziato subito, attraverso un progetto di rinnovamento e rilancio. Abbiamo rimesso mano all’organizzazione dell’ente, abbiamo dato dignità a tutti i dipendenti procedendo con le progressioni verticali che sono state concesse, in un iter ancora aperto. Non andrò via prima di completare questo quadro di rinnovamento e di riforma che ho promesso a tutti i miei colleghi e che porterò avanti”.

“Ho messo insieme sindaci di destra e di sinistra, ho spento polemiche inutili e sterili, ho capito quali erano le difficoltà più importanti dei loro enti ed abbiamo iniziato un’azione strategica complessiva. A Ispica serviva una piazza sul mare ed abbiamo trovato questa possibilità per realizzare Piazza del Focallo. A Cammarana dobbiamo ricostruire il ponte e abbiamo trovato le risorse per andare avanti, a Ragusa serve un parcheggio ad Ibla, a Chiaramonte siamo intervenuti per riqualificare l’eco mostro all’interno della Pineta. Questo solo per fare alcuni esempi. Sono andato in questi giorni alla Bit di Milano e ho portato un progetto di un’app caratterizzata da intelligenza artificiale sul turismo che ha ricevuto i complimenti della stampa nazionale.

Acquistata ad un prezzo di favore perché chi l’ha inventata è una imprenditrice di Ragusa”, dichiara.

“Insomma ci siamo mossi nel territorio per garantire servizi e sostegno ai comuni soci e sviluppo per la nostra comunità. La scorsa estate il Prefetto ci ha posto il pesante tema delle fumarole, certamente non abbiamo la bacchetta magica ma ci siamo subito messi in moto. Individuando un posto dove conferire gli sfalci di potatura delle serre e creando ed individuando anche un nuovo utilizzo di questo materiale abbiamo tracciato la rotta del progetto di economia circolare Riciclo Verde”.

Ripercorrendo l’iter concorsuale, Nitto Rosso ha spiegato: “L’ente è evidentemente sotto organico, dato che ha 260 dipendenti su 482. L’input della Commissaria Valenti è stata quella di invertire la rotta. Per cui è stato approvato il Piao, il piano occupazionale, condiviso con i Comuni che hanno approvato il bilancio, assicurando le coperture finanziarie necessarie. Comuni che, quindi, partecipano direttamente alla vita dell’Ente”. “Ho inviato una nota all’amministrazione, chiedendo di esonerarmi da ogni attività inerente a questi iter perché, nell’ipotesi di concorso di un dirigente amministrativo, io avevo intenzione di partecipare. Sono stato quindi sollevato e sono stato sostituito, in questo particolare aspetto, dal segretario generale”.

“Ho quindi partecipato al concorso, assieme ad altre 8 persone. Cosa succede alle altre persone non mi è dato sapere perché la partecipazione al concorso è segreta, coperta dalla privacy regolamento europeo n 2016/679, che è stato reiteratamente violato”.

“Scrivere che io stia partecipando a questo concorso è una violazione della legge penale. Ci sono dei limiti che non possono essere superati, non si possono sapere i nomi dei partecipanti ai concorsi, fino a quando questi non sono terminati. Lo prevede la norma”.

Per questi motivi Nitto Rosso ha annunciato querela nei confronti del quotidiano L’Identità.

“È vero che ho un ruolo pubblico, ed è vero anche che si può avere opinione diversa circa l’opportunità di celebrare i necessari concorsi in questo momento. Ho appreso ieri che l’Ars ha approvato una mozione che chiede al Presidente di rinviare o sospendete tutti i concorsi indetti dai commissari delle provincie. Io non ho il potere né di censurare né di criticare ma sono felice che ciò sia avvenuto perché è stato rimesso ad un potere superiore di prendere questa scelta. Mi pare un atteggiamento costruttivo che riporta ad un iter istituzionale.

Allora converrebbe che rimettiamo tutti alle decisioni del Presidente della Regione.”

“Aggiungo tuttavia che Il concorso è stato pubblicato sul portale InPa, regolarmente, e che sostenere il contrario integra l’ipotesi di una ricostruzione falsata dei fatti, utile solo a portare discredito al nostro Ente, ed a formare un clima di odio, per costringere a compiere atti contrari al proprio dovere di ufficio. Per le ragioni che ho esposto, e dato atto delle numerosissime

attestazioni di stima ho deciso di protrarre il mio impegno per questo Ente e per l’intera collettività iblea”.

