Nasce a Pozzallo “Strofa Nostra”. Un’etichetta discografica per la musica underground hip hop

Da qualche anno è nata anche nel nostro territorio una realtà musicale che fa a gomitate con la musica commerciale. L’underground hip hop, detto anche underground rap o undie (talvolta indie hip hop o indie rap), è un termine generico che raccoglie tutti gli artisti hip hop fuori dai classici canoni commerciali. L’obiettivo di alcuni ragazzi iblei è quello di riuscire a valorizzare e far conoscere la vera essenza della cultura Hip-Hop, poiché ad oggi, non viene più presa sul serio, soprattutto dai giovani e dalle grandi industrie musicali. Ecco perché è nata “seme nero” un collettivo composto da 6 ragazzi (Musso Carmelo – Giuseppe Di Pietro – Angelo Cavaliere – Vito Dorio – Carmen Orefice – Vincenzo Quadroni) con l’obiettivo di realizzare un’etichetta discografica nell’ambito Hip-hop / Rap Underground, cercando di valorizzarne la cultura che vive all’interno di questo genere musicale. L’idea nasce a marzo del 2023, grazie a Francesca De Maio in Arte Nevagain, che l’ha lanciata tramite chat, facendola transitare tra Torino e la Sicilia, con l’obiettivo di realizzare un’etichetta discografica “Strofa Nostra”. Da lì è iniziata l’avventura di questo gruppo, che ha cominciato ad auto-produrre le proprie tracce, dando così vita a un vero e proprio movimento della scena Rap Underground. Del resto, le etichette hip hop indipendenti sono le principali fonti di supporto per gli artisti di questo genere ma molta parte è rappresentata da coloro che realizzano il proprio materiale grazie ad autoproduzioni o tramite proprie personali microetichette. Questo hip hop non commercializzato è spesso composto da artisti che alternano la musica ad altri elementi della cultura hip hop come il writing, il breaking, il freestyle ed il beatboxing. Seme Nero, nasce nel Febbraio del 2025, grazie ad un’idea di Mirko Aprile, Christian Pentito e Marino Luigi dopo essersi guardati in faccia, ed aver espresso le loro idee si sono confrontati con il gruppo Strofa Nostra e, hanno deciso di cavalcare insieme l’onda di questo progetto, dove, al suo interno conta un bel numero di ragazzi pronti a farsi spazio e a valorizzare la propria arte. L’augurio che questa iniziativa possa rappresentare un trampolino di lancio per altri collettivi nelle varie regioni e provincie di Italia cosi da creare un unico progetto, tra le scene Hip-Hop. L’offerta e il supporto c’è, a cominciare dalle basi musicali (beats), Mix & Master grazie alla collaborazione della F.D.B Home Studio Production di Filimon Dumitru Bogdan, Cover Art fino alla pubblicazione dei Singoli Brani o Album, Mixtape e EP, e grazie alla collaborazione di Zona Periferica Produzioni di Luca Cristofani, per i montaggi video. Tra i tanti progetti in itinere, anche quello dedicato al bullismo, un tema sociale di cui si sta discutendo molto. A questo punto gli ingredienti ci sono tutti. Occorre crederci, perché, ogni” artista” avrà la possibilità di rispolverare il sogno nel cassetto e fare la musica che gli piace. www.strofanostrarecords.it



