Trasferta insidiosa per il Modica Calcio sul campo dell’Imesi Atletico Catania

Sempre meno sfide dividono il Modica Calcio dal verdetto di fine stagione, i punti in palio diminuiscono ad ogni domenica e accumularne più possibile diventa sempre più fondamentale per tutte le formazioni di vertice, come per coloro che cercano una salvezza nella categoria.

Sul cammino dei rossoblu, domenica 9 febbraio, ci sarà l’Imesi Atletico Catania che proprio da poche settimane ha ufficializzato il nuovo tecnico, Alessandro Settineri, vecchia conoscenza modicana. Una sfida senza dubbio difficile, con molti ex tra le fila catanesi in una compagine costruita bene e ben messa in campo, che sicuramente non ha raccolto sul campo i punti che meriterebbe dalla rosa letta sulla carta.

All’andata le ostilità vennero chiuse dal gol di Maimone, che regalò tre punti alla formazione della Contea, lo stesso centrocampista che oggi veste la maglia catanese e che quindi vivrà le emozioni di una sfida a parti invertite.

Dal canto suo, Pasquale Ferrara, potrà contare su tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per i soli Mollica e Montanaro. Ritorno importante quello di capitan Palmisano, che nella zona nevralgica del campo o nel reparto arretrato, ha sempre dato certezze ed equilibrio a tutti i compagni in campo.

Una trasferta insidiosa, dunque, quella del Modica Calcio che dovrà dare tutto in campo trovando il giusto equilibrio, quello avuto nel secondo tempo della partita giocata contro il Misterbianco, con una buona dose di agonismo e carattere e la qualità dell’intera rosa tra campo e panchina.

Ecco l’elenco dei convocati per la gara contro l’Imesi Atletico Catania, domenica 9 febbraio alle 15:00

Portieri: Floridia, La Licata, Pontet

Difensori: Cacciola, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Viegas.

Indisponibili: Mollica, Montanaro.

