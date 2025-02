Sempre più ragusani apprezzano il trasporto pubblico locale

“Quello dell’analisi dei dati – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – è un metodo che abbiamo applicato a diversi ambiti strategici e, con il nuovo servizio, anche al Trasporto Pubblico Urbano.

Se le cifre del primo trimestre, ben superiori al dato storico della nostra città, potevano far pensare che molto fosse dovuto ai turisti, avvezzi più di noi all’uso del trasporto pubblico, le conferme registrate nel secondo trimestre lasciano invece intendere che l’abitudine a prendere il bus si stia sempre più diffondendo tra i ragusani.

Nel primo trimestre le obliterazioni totali erano state 62.522, per un totale di 59.324 biglietti venduti tra corse singole, andata e ritorno, giornalieri e settimanali; da ottobre a dicembre le obliterazioni sono state invece 58.767 per un totale di 48.296 biglietti emessi.

A conferma dell’aumento del numero di ragusani sui bus, cresce inoltre il numero di biglietti validi per tutta la settimana venduti, che è quasi raddoppiato. In totale le obliterazioni di questo primo semestre sono pari a 121.289, e sono 107.620 i biglietti venduti a singoli passeggeri: dati che davvero Ragusa non aveva mai raggiunto in ambito trasporto pubblico.

Le linee 1 e 3, che collegano Centro e Ibla, e la 8, che arriva fino al Centro Commerciale Ibleo, quelle più utilizzate”.

“Non solo più linee e con una frequenza di passaggi decisamente superiore al passato, ma anche – prosegue l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – un’attenzione più ampia a tutto il servizio e a chi ne usufruisce, dall’app alla possibilità di pagare a bordo di tutti i bus direttamente con il pos. Un modello efficiente che stiamo costruendo passo passo proprio partendo dai dati e dall’ascolto del gradimento dei cittadini, anche in ottica della gara europea con cui tra non molto affideremo il nuovo servizio di tpl.

Proprio nel senso di questa continua evoluzione, dal 1° aprile ci saranno ulteriori novità in termini di linee, di frequenze, di orari, ampliando ancor più la platea con studenti e universitari, anche in collaborazione con l’Università di Catania, che contribuirà alle agevolazioni. Miglioramenti in corso anche dal punto di vista delle pensiline e delle paline, mentre è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione del nuovo terminal che, come tutti sapranno, è stato realizzato nell’area dell’ex Scalo merci, quindi molto più vicino al Centro della città”.

