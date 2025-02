Ispica. Il Tecnico Patrizia Lorefice Consigliere Regionale del Comitato Sicilia della FGI ginnastica artistica

Quando la passione si unisce alla tenacia e alla volontà, i risultati non tardano ad arrivare. E così Patrizia Lorefice, insegnante di Scienze Motorie e anima della SSD Millennium incassa traguardi e le dovute soddisfazioni. Mentre continua a guidare le sue ginnaste con la fermezza e tenacia di sempre, è arrivata per lei, per la 4° volta consecutiva, la riconferma a Consigliere Regionale del Comitato Sicilia della FGI. Responsabile del settore ginnastica artistica, la prof.ssa Lorefice si dice onorata di ricoprire ancora una volta questo importante incarico. Una riconferma frutto dell’ottimo lavoro svolto in questi anni di attività federale che l’ha vista crescere professionalmente andando ad arricchire il suo già blasonato curriculum. Patrizia Lorefice vanta anni di esperienza nel settore della ginnastica artistica e una passione che ha ispirato atleti e anche i suoi stessi figli, Dario e Silvia anche loro istruttori e tecnici federali. Chi la conosce sa bene cosa conta per lei: crescere con lo sport significa fortificarsi non soltanto da un punto di vista fisico ma soprattutto da un punto di vista personale, relazionale ed emotivo. Questo lo spirito che si respira in casa Millennium dove ginnaste di tutte le età vengono formate da un team di esperti all’insegna delle regole, dell’amicizia e della voglia di fare. Una famiglia che sotto l’egida del Tecnico Lorefice cresce ogni giorno di più diventando un punto di riferimento e di aggregazione per tante famiglie di Ispica e dei paesi limitrofi. “La riconferma a Consigliere Regionale del Comitato Sicilia della FGI mi lusinga e mi sprona a fare sempre di più – dichiara Patrizia Lorefica. Ringrazio tutte le società che mi hanno accordato la loro fiducia. Mi impegnerò con la stessa costanza e lo stesso spirito di abnegazione che mi ha accompagnato nei precedenti mandati. Credo fermamente in quello che faccio e questa è la chiave del mio successo nel campo della ginnastica artistica”

