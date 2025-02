Forte scossa di terremoto al largo di Sant’Agata di Militello

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata tra 4.8 e 5.3 è stata rilevata alle ore 16:19 nella provincia di Messina. Secondo i dati preliminari forniti dagli enti di monitoraggio sismico, il sisma ha interessato l’area con una profondità ancora in fase di valutazione. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o strutture, ma le verifiche sono in corso.

La scossa è stata avvertita anche a Palermo e in alcuni paesi della provincia come a Cefalù, e alle isole Eolie dove molti residenti si sono riversati in strada. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 45 chilometri al largo di Sant’Agata di Militello. Paura anche in Calabria

Salva