Analisi politica. A Ispica riunione del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Ispica si è riunito alla presenza del segretario regionale on. Anthony Barbagallo, del segretario provinciale Lino Giaquinta, dell’on. Nello Dipasquale e del segretario cittadino Salvatore Fronterrè, per analizzare la questione politica che riguarda la città. Il Partito Democratico cittadino, all’unanimità degli iscritti, ha ribadito la grande

responsabilità che il centrodestra ha nei confronti della comunità di Ispica: il centrodestra era stato eletto per governare e per amministrare e invece è lacerato da beghe interne e ha lasciato alla deriva, senza maggioranza, il suo sindaco e una città senza risposte concrete. Il Partito Democratico ispicese chiede al sindaco Leontini le dimissioni immediate

affinché si possa avviare un processo di rinascita e di liberazione della comunità ispicese, per troppo tempo ostaggio dell’immobilismo di questa amministrazione e del fallimento della coalizione che ha contribuito alla elezione di Leontini. Il Partito Democratico ispicese lancia un appello alle forze sociali e alle forze civiche tutte per costruire insieme un progetto politico alternativo al centrodestra che in atto governa in città, in Sicilia e a Roma

