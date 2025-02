Modica e la sua pizza al Festival di Sanremo con Sergio Savarino

Lo scorso fine settimana, nei prestigiosi locali dell’Accademy Food del Gambero Rosso di Palermo – Marina Yachting, molo Trapezoidale- si è svolta la presentazione ufficiale dello staff culinario che si occuperà della ristorazione in occasione della famosa kermesse canora, ormai ai nastri di partenza.

Anche la città della Contea sarà presente attraverso una sua eccellenza gastronomica: Sergio Savarino. Il pizzaiolo modicano, gestore del ristorante pizzeria QUBI, sulla Modica Scicli, è stato infatti selezionato tra gli chef di Casa Sanremo.

“Tutto è iniziato l’estate scorsa, quando alcuni organizzatori del festival, in vacanza nella nostra città, hanno cenato nel mio locale,” racconta Savarino. “Al termine della serata, mi hanno proposto di far parte dello staff responsabile del catering per tutta la durata della manifestazione canora. È stato un momento di grande sorpresa e immensa gioia: ho accettato senza esitazioni.”

Nato a Modica, classe 1972, Sergio Savarino, dopo aver conseguito il Diploma alla Accademia delle Belle Arti di Roma nel 2005, ha vissuto e lavorato qualche anno tra la Capitale, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dove è maturata in lui la grande nostalgia per la cucina tradizionale siciliana e un’autentica passione per la pizza. Tornato in Italia, ha aperto nel 2011, assieme alla sorella Laura, il ristorante pizzeria QUBI dove da anni sperimenta con successo, come un vero “pittore della pizza”, nuovi impasti e ricette, dosando con maestria ingredienti tradizionali in maniera innovativa, con particolare attenzione ai prodotti locali e alla filiera Iblea.

“Sarà un grande onore rappresentare la nostra amata città, confida Sergio. “Mi sento profondamente lusingato.”

La 75° edizione del Festival di Sanremo prenderà il via l’11 febbraio. Dopo il trionfo musicale di Giovanni Caccamo nel 2016, un’altra eccellenza modicana sarà, così, sotto i riflettori non del palco della città dei fiori, ma delle cucine dell’Ariston. Niente coppe né hit musicali questa volta, ma certamente grandi soddisfazioni e nuove prospettive per la ristorazione della città.

