Modica. Occupiamoci di…,luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro

Mercoledì 5 febbraio nella biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica si è svolta la consueta assemblea d’inizio mese del gruppo Occupiamoci di… in cui hanno partecipato i professionisti del lavoro che si sono confrontati con i disoccupati.

Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il formatore, Filippo Corvo che ha commentato i dati riportati dal noto quotidiano il Sole 24 Ore in cui si evidenzia come il calo demografico e la scarsa attenzione ai giovani hanno trasformato negli ultimi 20 anni il mercato del lavoro: i giovani occupati sono diminuiti mentre gli over 50 sono raddoppiati.

Poi è stata la volta del consulente del lavoro nonché revisore dei conti, Giovanni Poidomani che ha parlato ai presenti del contratto a tempo determinato, della sua massima durata e delle sue possibili proroghe.

Gli impiegati del Centro per l’Impiego di Modica, Enza Cannata e Alessandro Cappello, hanno illustrato il funzionamento e l’importanza del portale Siisl aperto a cittadini e ad imprese, inoltre hanno ricordato che c’è tempo fino al 14 febbraio per aderire al bando regionale sui cantieri di lavoro.

I rappresentanti della CNA di Ragusa, Carmelo Caccamo, segretario territoriale e Donatella Cutello responsabile dell’Agenzia per il Lavoro hanno parlato sia del ruolo che svolge la Confederazione a tutela degli interessi delle micro, piccole e medie imprese, sia del percorso di selezione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

Natascia Pisana, delegata regionale Sinalp nonchè coordinatrice regionale dell’associazione Zero Molestie, ha proposto ai disoccupati, in possesso delle giuste qualifiche, di aprire un Caf nonché a formarsi e aggiornarsi attraverso dei corsi specifici in quanto attraverso le conoscenze ci si può rimettere nel mercato del lavoro.

A questo punto si è aperto il dibattito, diversi sono stati gli interventi che hanno animato l’assemblea, le domande di chi è in cerca di occupazione hanno riguardato principalmente le opportunità lavorative, non sono mancati anche gli elogi dei partecipanti rivolti ai volontari del gruppo Occupiamoci di…che da 11 anni si mettono in ascolto ogni mercoledì di chi è disoccupato.

Giorgio Peluso, titolare dell’officina meccanica Peluso Srl sita nella zona industriale Modica – Pozzallo, ha parlato ai presenti che è in base alle conoscenze e competenze che il datore di lavoro assume dando il giusto compenso economico.

Irene Floridia del gruppo Alleanza Assicurazioni ha raccontato di come 16 anni fa ha iniziato il suo lungo e motivante percorso lavorativo e ha invitato i presenti a non scoraggiarsi alle prime difficoltà.

Il prof. Nunzio Lauretta dell’ente formativo Federico II di Modica ha parlato del concetto di “onestà lavorativa” sia da parte di chi assume sia da parte di chi vuole essere assunto. Spesso i contratti sulla carta dicono una cosa poi nella pratica si rivelano altro.

Il funzionario dell’Inps, Aurelio Tumolo ha illustrato i concorsi in scadenza del mese di febbraio divisi per titoli di studio.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di…hanno dato appuntamento ai disoccupati a mercoledì prossimo dalle 16 alle 18 nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica per consultare le ultime offerte lavorative e a fare/aggiornare il proprio curriculum.

