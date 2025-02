Ragusa. Incontro con gli operatori del settore turistico che erogano servizi esperienziali

Dando seguito all’attuazione del Piano Strategico del Turismo (PST), dopo il completamento del portale di destinazione ( www.ragusawelcome.com ) il Comune di Ragusa intende avviare un’interlocuzione continuativa e sistematica con associazioni, aziende e operatori privati che erogano esperienze turistiche di pubblico interesse nel territorio ragusano. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si enumerano alcune delle attività o soggetti a cui ci si rivolge:

guide turistiche e associazioni di guide turistiche;

guide naturalistiche;

musei/palazzi/beni monumentali aperti alla visita secondo una formula codificata e stabile;

degustazioni, cooking class e esperienze eno-gastronomiche;

esperienze creative o multimediali;

esperienze in ambito sportivo, esperienze di turismo accessibile.

A tal fine i soggetti interessati sono invitati all’incontro che si svolgerà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 15.30 nell’Auditorium comunale di via On. Corrado Di Quattro – zona artigianale, il quale verterà sulla condivisione di un sistema di promo-commercializzazione delle esperienze tramite apposita piattaforma online.

