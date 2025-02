Progetto Erasmus “Arts for Climate Change” all’Archimede di Modica

Si è appena conclusa la mobilità del progetto Erasmus “Arts for Climate Change” presso l’IIS “Archimede” di Modica. Una settimana intensa, durante la quale docenti e alunni dell’Istituto hanno collaborato con partner internazionali provenienti da Austria, Croazia, e Turchia, portando a termine gli obiettivi del progetto: sensibilizzare gli studenti sull’importanza della lotta ai cambiamenti climatici e della protezione ambientale attraverso varie forme artistiche, tra cui musica, poesia, pittura, architettura e grafica.

Numerose sono state le attività organizzate nel corso della settimana, tutte ispirate dalle risorse artistiche del territorio, con il fine di accrescere la consapevolezza sulla sostenibilità ambientale. La visita della città di Modica, attraverso le sue stradine e scalinate, dal Pizzo Belvedere alle chiese di San Giorgio e San Pietro, ha offerto l’occasione per fotografare la bellezza del patrimonio artistico locale. Le foto scattate sono state poi utilizzate per realizzare dei segnalibri personalizzati durante un workshop di grafica, in cui gli studenti dell’indirizzo grafico hanno affiancato gli studenti stranieri, mostrando loro le tecniche di base per creare un prodotto grafico.

Un altro percorso inedito della città, nel quartiere di Cartellone, ha permesso di scoprire una struttura alberghiera perfettamente integrata nel contesto urbano, tra case e grotte del quartiere. Recentemente ristrutturate con materiali naturali ed ecologici della tradizione locale, rappresenta un esempio virtuoso di albergo diffuso e bio-architettura, che valorizza il territorio senza alterarlo.

Durante la settimana, gi studenti hanno partecipato anche a un laboratorio di ceramica locale, cimentandosi nella modellazione di un vaso di argilla, e a un laboratorio di stampa e ricamo tessile, mettendo a confronto due forme di artigianato creativo, una tradizionale e l’altra moderna. Queste attività hanno stimolato una riflessione sulla sostenibilità dei materiali e delle tecniche utilizzate in entrambi i settori.

Non poteva mancare la visita al Museo del Cioccolato, prodotto naturale simbolo della città, come pure l’incontro con le istituzioni cittadine. Il sindaco Maria Monisteri ha accolto con la sua consueta ospitalità gli ospiti internazionali presso l’aula consiliare, mentre l’assessore alle Infrastrutture e alla Transizione Digitale, Antonio Drago, ha illustrato presso l’Istituto un lungimirante progetto di città sostenibile da realizzare a Modica nei prossimi anni, assieme ad un team di architetti, fra cui Mark Cannata, relatore dell’incontro.

Un pomeriggio è stato dedicato alla pulizia della spiaggia di Maganuco, in collaborazione con Plastic Free, associazione impegnata nella prevenzione dell’inquinamento ambientale. Un’iniziativa che ha offerto agli studenti un’opportunità concreta per adottare comportamenti eco-sostenibili, godendo al contempo della bellezza naturale delle nostre spiagge. La visita di Siracusa, con la guida degli studenti della classe quinta dell’indirizzo turistico, ha rappresentato un ulteriore momento di scoperta per gli ospiti stranieri.

La settimana si è conclusa con un momento di condivisione musicale: la poesia “Global warming is coming” scritta dagli studenti e trasformata in canzone grazie alla maestria dell’insegnante di musica croata, è stata cantata dal gruppo trasformato in coro per l’occasione. L’Eco-Festival della serata finale ha visto come protagonisti docenti e studenti musicisti, che hanno animato la festa conclusiva, unendo culture diverse in un’atmosfera di convivialità insieme alle famiglie ospitanti.

Grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti: alunni e docenti italiani e stranieri, famiglie e collaboratori, che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento. Un ulteriore passo avanti verso la costruzione di un’Europa più unita e coesa e una maggiore consapevolezza della cittadinanza europea.

