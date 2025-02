Modica Calcio motivato per la sfida contro il Misterbianco

Una lunga settimana ha accompagnato il Modica Calcio alla sfida contro il Misterbianco, dopo il pareggio in quel di Vittoria i ragazzi di mister Pasquale Ferrara sono scesi in campo con entusiasmo e dedizione, con l’obiettivo di proseguire nel migliore dei modi il cammino in Eccellenza.

Tutti disponibili agli ordini dello staff, unica eccezione Mollica che proprio la scorsa domenica ha rimediato un colpo all’addome dovendosi fermare per alcuni accertamenti. Una settimana importante, in cui il DG rossoblu Pitino ha messo l’accento sul progetto giovani con la firma di Cappello fino al 2027 in un piano societario che sembra destinato ad allargarsi ad altre figure giovanili attualmente in rosa.

Domenica al “Vincenzo Barone” arriva il fanalino di coda Misterbianco, che fino a qui ha totalizzato 6 punti in 19 gare. Nessuno, tuttavia, nell’ambiente modicano, ha intenzione di prendere sottogamba questa sfida, specie pensando alla gara di andata, quando, avanti 2-1 la formazione capitanata da Luca Palmisano si trovò sotto per 3-2 fino alla caparbia rimonta che chiuse il match con il risultato di 4-3 a favore dei ragazzi della Contea.

Una gara, dunque, in cui mostrare carattere, agonismo e tecnica, come in tutte le sfide che accompagneranno il Modica Calcio da qui alla fine della stagione.

Ecco l’elenco dei convocati, Domenica 2 Febbraio, allo Stadio Vincenzo Barone di Modica per la partita contro il Misterbianco:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro.

Indisponibili: Mollica, Palmisano, Viegas.

