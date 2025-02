Calcio. Per il  Ragusa contro il Licata partita delicata dalla quale ottenere un risultato positivo”

“Dopo la sconfitta di domenica scorsa che ci ha lasciato grande amarezza per come è maturata, la squadra si è allenata con impegno durante questa settimana, consapevole del fatto che domani è una partita importantissima, da non dover fallire – ha commentato l’allenatore degli azzurri. Alessandro Erra- “Adesso iniziano una serie di scontri diretti e domani è uno di questi. Partita delicata dalla quale ottenere un risultato positivo perché proveniamo da 3 sconfitte, nonostante le buone prestazioni.

Domani gli Azzurri non potranno contare sul supporto dei propri tifosi, in quanto su predisposizione della Questura di Agrigento, la trasferta è vietata ai tifosi ragusani.

A tal proposito Mister Erra ha cosi affermato:

“È assurdo. Anche per la partita contro l’Acireale hanno vietato la trasferta ai tifosi ragusani, come l’hanno vietata ai tifosi siracusani per la partita Ragusa- Siracusa. Inutile a questo punto fare un girone dove ci sono dodici squadre siciliane e la maggior parte si giocano senza il supporto dei tifosi ospiti. Senza il tifo, si perde una parte importante del Calcio, e si sta rasentando il ridicolo. Il Calcio è dei tifosi, ed è bello vedere loro sugli spalti, come anche vedere le famiglie e i bambini allo stadio”.