Il campo sportivo di Santa Croce intitolato ad Angelo Mauro

Il campo sportivo di Santa Croce cambia nome. Si intitolerà “Angelo Mauro, il capitano”, icona dello sport santacrocese. La decisione, con un’apposita delibera di Giunta, arriva su proposta dell’assessore allo Sport, Davide Mandarà, che ha avuto il sostegno e l’approvazione di tutta l’Amministrazione comunale. “Angelo Mauro è stato per tutti il “Capitano”, simbolo del calcio di Santa Croce, dei nostri colori, della nostra passione, ha incarnato i valori più alti dello sport facendosi apprezzare sia per le sue gesta sportive sia per le sue qualità umane simboleggiando correttezza, signorilità d’animo e fierezza – ricorda il sindaco Peppe Dimartino -. Con questa intitolazione omaggiamo dunque una figura sportiva appartenente alla nostra città. Nell’ottica degli importantissimi lavori in corso nel nostro stadio comunale, che stanno portando a un restyling mirato e alla posa del manto in erba sintetica, abbiamo dunque ritenuto doveroso dedicare un tributo a un uomo che ha scritto pagine storiche per Santa Croce.

