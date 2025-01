Modello di business dei fuffaguru: l’ultima ricerca svela i loro segreti

Ad approfondire il comportamento di questi sedicenti esperti è l’analisi di ExpressVPN, che spiega come riescano a massimizzare i loro profitti basandosi su appositi meccanismi “segreti”.

Uno di questi consiste proprio nel promettere trasformazioni rapide e impensabili, o nello sfruttamento di emozioni e vulnerabilità degli utenti. Per questi ultimi, una conoscenza approfondita delle tecniche impiegate si rivela dunque fondamentale per difendersi e per valutare criticamente le trappole disseminate nel vasto mondo di Internet. Andiamo dunque a tracciare una panoramica dei modelli principali e dei “trucchi del mestiere” adoperati dai fuffaguru.

Modello di business dei fuffaguru: come operano

Il principio alla base del modello di business dei fuffaguru consiste nella vendita di corsi e prodotti online. Questi individui creano e vendono lezioni “miracolose” su varie discipline (marketing, trading, e-commerce e così via): i prezzi variano da cifre basse per i corsi base sino a migliaia di euro per quelli più avanzati. Mediante apposite promozioni limitate nel tempo, i fuffaguru sfruttano il senso d’urgenza e il desiderio di cambiamento personale delle persone per spingerle all’acquisto.

Il passo successivo sono le attività di coaching personalizzato e mentoring: i fuffaguru offrono sessioni private, chiaramente a pagamento, per guidare i clienti a raggiungere obiettivi specifici. E così, una consulenza individuale può arrivare a costare anche 30mila euro a giornata. Non è raro, inoltre, vedere un fuffaguru che promuove prodotti o servizi di terze parti, guadagnando una commissione per ogni vendita generata tramite i link affiliati.

Un’altra pratica ricorrente del modello di business in esame è la creazione di community private su piattaforme come Telegram, Discord o Patreon, accessibili solo tramite abbonamento. In questo caso, il segreto è mantenere un’aura di mistero attorno al canale, facendo credere che l’accesso offra vantaggi unici nel loro genere. C’è poi chi propone strategie per investire in criptovalute o fare trading, spesso con promesse di rendimenti elevati, per creare aspettative irrealistiche. Un’ultima pratica diffusa è legata all’organizzazione di webinar o eventi dal vivo: conferenze che finiscono per trasformarsi in momenti di vendita per prodotti più costosi.

Strategie per spillare soldi: i “segreti” dei fuffaguru

La trama sottile dei fuffaguru per far soldi si basa fortemente su una strategia di storytelling persuasivo. Questi personaggi raccontano storie personali di successo, spesso romanzate, per ispirare fiducia e attrarre gente in cerca di riscatto: per legittimare la propria competenza ostentano auto di lusso o ville esclusive. Si presentano come “mentori” inaccessibili, riservando le loro conoscenze solo a chi è disposto a pagare. Per motivare all’acquisto fanno leva su desideri profondi – il successo, la ricchezza o l’indipendenza economica – o paure, come quella di non essere all’altezza degli altri.

Testimonianze, numeri e risultati che vengono messi in evidenza sono spesso scarsamente verificabili o poco trasparenti. Promozioni limitate, countdown e frasi come “ultimi posti disponibili” sono all’ordine del giorno: si tratta di strumenti psicologici che creano il cosiddetto “effetto scarsità”, incoraggiando decisioni impulsive. Alla fine, però, se si sceglie di acquistare un prodotto si rischia di non avere neppure a che fare con il fuffaguru in persona. Questi individui, facendo credere di essere personalmente coinvolti, si affidano infatti a team o strumenti per gestire i clienti, rendendo la presa in giro ancor più subdola e fraudolenta.