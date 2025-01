Le file davanti alla sede della Creset a Modica. Riceviamo

Spett. Redazione,

desidero segnalare che in questi giorni, tutti i giorni, vedo una fila, anche di decine di persone, dietro la porta degli uffici della CRESET, ex ufficio postale di corso Umberto, Modica

Bassa. Mi chiedo è possibile che nel 2025 si lascino fuori decine di persone ad attendere anche per ore con qualsiasi condizione climatica: freddo, vento, pioggia, ecc,ecc? Forse è possibile essere ricevuti senza fare la fila tramite appuntamento telefonico, così le persone più deboli che non hanno dimestichezza con la tecnologia, sono danneggiate due volte: devono fare la fila all’addiaccio e vengono scavalcate da chi ha l’appuntamento. Si potrebbe migliorare il servizio?

Giorgio Ruta, un comune modicano. Grazie per l’eventuale attenzione.

