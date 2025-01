Il Ragusa Calcio ufficializza il nuovo terzino Taormina

Il Ragusa Calcio annuncia l’arrivo del nuovo terzino: Calogero Taormina.

Ecco la scheda di presentazione.

Calogero Taormina

Data di nascita- 05/05/2005

Luogo di nascita- Agrigento

Ruolo- Terzino sinistro/quinto

Altezza- 1.87 m

Peso- Kg 75

Esperienze passate:

-Imolese (Primavera 2022/23)

-Manfredonia (Serie D 2023/24)

-Brindisi (Serie D nei primi mesi di questa stagione 2024/25)

Commento del giovane portiere:

“Sono felice di far parte del Ragusa Calcio, ho trovato un gruppo sano ed una società con delle ambizioni. Non vedo l’ora di aiutare la squadra, i miei compagni e di scendere in campo”.

