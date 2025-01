Gran Priore di Slovacchia ammesso nel Capitolo dei Cavalieri San Lazzaro in Monreale

S.E. Capt. Mgr. Ing. Stanislav Holák, PhD, GCLJ-J, è stato ammesso, con “motu proprio” del Gran Balì, nel Venerando Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme in Monreale, l’ente di diritto canonico, istituito nel 2019 con decreto dell’arcivescovo di Monreale, che raccoglie i cavalieri di San Lazzaro di fede cattolica residenti in Sicilia, e tutti quei cavalieri, appartenenti ad altre giurisdizioni che ne facciano richiesta o che abbiano maturato, come nel caso dell’attuale Gran Priore di Slovacchia, particolari meriti verso il Gran Baliato di Sicilia.

S.E. Stanislav Holàk è stato pure, in pari data, nominato accademico lazzarita presso l’Accademia San Luigi IX Re di Francia, facente capo al Gran Baliato di Sicilia e posta sotto l’alta protezione del Gran Maestro dell’Ordine, ed iscritto nella classe accademica delle Scienze araldiche e nobiliari.

S.E. Stanislav Holàk dal 2009 è docente universitario di diritto della navigazione; è stato ammesso nell’Ordine nel 2005, è Gran Priore di Slovacchia dal 2012 ed è insignito della Gran Croce di giustizia dal 2016. Parla correntemente lo slovacco, l’inglese, il russo, il polacco, il serbo e lo spagnolo.

