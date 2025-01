La città di Modica nello spot della campagna Fiat

La città di Modica tra le location per la promozione della nuova panda hybrid. La scelta di Fiat, rende onore alla città della Contea, che si distingue anche per le sue bellezze artistiche e architettoniche, e sceglie tra glia altri, come immagine il Duomo di san Giorgio, che viene spesso indicato e segnalato come monumento simbolo del Barocco siciliano tipico di questo estremo lembo d’Italia, inserita nella Lista Mondiale dei Beni dell’Umanità dell’UNESCO. Infatti, il nuovo spot si apre proprio con un’immagine del Duomo di San Giorgio.

Salva