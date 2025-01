Partiranno a breve le lezioni per scolarizzare gli immigrati che vivono a Pozzallo. L’annuncio è stato dato da don Paolo Catinello, direttore Migrantes della diocesi di Noto nonché rettore della chiesa Madre Madonna della Fiducia ove si terranno le lezioni. Dopo l’apertura della “Mensa dell’Incontro”, sempre nella stessa parrocchia, un mese fa circa, don Paolo tiene fede ad uno degli impegni che si era prefisso a fine 2024, con la fattiva collaborazione della diocesi netina, sempre attenta ad attenzionare i più deboli e più emarginati. Una scuola che si avvarrà della collaborazione di stimati collaboratori che, a turno, cercheranno di dare una mano d’aiuto in maniera del tutto gratuita.

L’iniziativa si pone l’obiettivo difornire alle partecipanti le competenze linguistico-comunicative necessarie per muoversi autonomamente nella società italiana. Il percorso è strutturato per affrontare ambiti cruciali come la ricerca di lavoro, l’interazione con le scuole frequentate dai figli e la comunicazione con operatori della sanità e della burocrazia.

Per tutti coloro che fossero interessati, il numero da chiamare è il seguente: 3332216295. Con una piccola accortezza: a questo numero non risponderà nessuno a voce ma solo per via di WhatsApp, Sms o Messenger.

“La scuola si propone di favorire una competenza linguistica finalizzata ai reali bisogni comunicativi. Gli insegnanti – ci dice don Paolo – aiutano gli stranieri a usare l’italiano in situazioni comunicative quotidiane, nella speranza che queste persone possano trovare una loro dimensione nella società attuale. Perché Pozzallo? Perché è un punto di partenza per altre scuole che, nella diocesi di Noto, apriranno per favorire la scolarizzazione dei tanti migranti che vivono il territorio”.

I migranti avranno testi gratuiti e saranno coperti da assicurazione.

