Ordine Commercialisti Ragusa, si consolida la fase della formazione

Il consiglio direttivo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa intensifica la propria attività e ha già predisposto gli eventi formativi per il primo trimestre 2025. “Negli anni, non ci sono dubbi – afferma il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli – la formazione professionale obbligatoria ha sempre più inciso nella costruzione del bagaglio professionale che ogni singolo iscritto deve necessariamente possedere, pena la radiazione. In primis punteremo l’attenzione sugli aspetti relativi al Fisco e alla Legge di bilancio 2025 che sta definendo la nuova riforma tributaria. Ci occuperemo, quindi, di affrontare tutte le novità previste dal decreto di fine anno. E lo faremo con un ospite speciale visto e considerato che il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, sarà il 24 gennaio nella sede dell’Ordine a Ragusa per illustrare la riforma tributaria. Inoltre, avremo il piacere di ospitare, sempre qui a Ragusa e sempre nella nostra sede dell’Ordine, Giuseppe Avanzato (il 4 febbraio) ed Ernesto Gatto (il 13 febbraio). Nel primo trimestre 2025 abbiamo pensato di indirizzare la formazione professionale anche verso la figura del curatore fallimentare, del revisore legale e del revisore degli enti locali”. “Ricordiamo – ancora il presidente Attinelli – che la partecipazione ai corsi consentirà l’acquisizione di crediti professionali necessari per l’iscrizione nei registri dei revisori legali, dei revisori enti locali e dei curatori fallimentari”.

